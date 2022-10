Due giorni per la prevenzione in Piazza Plebiscito

Ambulatori per visite gratuite, screening, vaccinazioni e info-point per ricevere aggiornamenti sull'importanza della prevenzione. A Piazza del Plebiscito a Napoli due giornate interamente dedicate alla salute.

Un'occasione per far conoscere anche le realtà della sanità cittadina e un'opportunità per consentire alla comunità di fruire di servizi sanitari specialistici in modo completamente gratuito.

Un tema di grande importanza soprattutto dopo gli anni del covid e in questi mesi di crisi economica che grava sulle tasche dei cittadini. Perché molto spesso basta un esame fatto in tempo per salvare una vita.

Aree ambulatoriali dedicate alla prevenzione dell'ipertensione, delle patologie respiratorie, del diabete e uno spazio per le consulenze nutrizionali e la sicurezza alimentare. Gli psicologi hanno ideato anche un percorso interattivo basato sulla condivisione.

Istituzioni sanitarie cittadine in campo con la collaborazione di molte associazioni impegnate in ambito sociosanitario e dell'Università Federico II.

E tanta attenzione anche alle patologie più rare.

Nel servizio le interviste a Tiziana Spinosa, Responsabile Screening Oncologici Asl Napoli 1; Antonio Marano, Responsabile Unità Operativa di Chirurgia Senologica Ospedale del Mare; Alessandro Sanduzzi, Direttore Pneumologia Università Federico II presso l'Ospedale Monaldi