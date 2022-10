Elicantropo, la palestra del teatro libero

Ventisette anni in scena, con la formazione attraverso il laboratorio permanente al centro di tutto.

Quest'anno gli allievi del teatro Elicantropo di Napoli si confronteranno con Eduardo De Filippo, approfondendo la sua drammaturgia in due giornate di studio a Palazzo Scarpetta, sede della Fondazione De Filippo. "Una collaborazione, spiega il direttore della fondazione Francesco Massa, iniziatala scorsa estate e ricca di scoperte".

La stagione comincia con il ritorno di Faust In And Out, dal testo della scrittrice austriaca premio nobel Elfriede Jelinek. Una rappresentazione in forma di 'peep tragedy' con gli spettatori che osservano e spiano come da un buco della serratura.

"Quattordici appuntamenti per ritrovare in funzione catartica il tragico respinto e rimosso" dice il direttore artistico del teatro Elicantropo Carlo Cerciello che sottolinea di guardare al futuro, nel periodo storico di grande angoscia in cui viviamo, attraverso il lavoro degli ex allievi oggi attori, autori e registi.