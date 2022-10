Ex operai Whirlpool bloccano la strada. Lavoratori Dema presidiano lo stabilimento

Hanno bloccato l’accesso all’autostrada gli ex operai della Whirlpool di Napoli, come facevano durante i momenti più caldi della vertenza. Chiuso ogni rapporto con la vecchia azienda, da un anno ricevono un assegno di disoccupazione in attesa che si sblocchi il processo di reindustrializzazione. Per la settimana scorsa era stato programmato un vertice in prefettura a Napoli poi revocato a poche ore dalla riunione. Il blocco stradale è stato sciolto solo dopo una nuova convocazione, per l’11 ottobre.

Per 300 lavoratori della ex Whirlpool in attesa di un nuovo lavoro ce ne sono altrettanti che rischiano il posto a Somma Vesuviana. Gli operai della Dema, società operante nell’aerospazio, presidiano notte e giorno lo stabilimento dopo che l’azienda si è rivolta al tribunale per un concordato preventivo in bianco.