Ex Whirlpool, battuta d'arresto nella riconversione

Frenata nel progetto di riconversione in polo della mobilità sostenibile della ex Whirlpool di Ponticelli a Napoli. C'è da attendere l'insediamento del nuovo governo e del ministro dello sviluppo economico, il quarto che gli oltre trecento ex dipendenti della multinazionale americana incroceranno da quando si è aperta la vertenza che li riguarda, ormai più di tre anni fa. Nell'ultimo tavolo con prefetto, regione e comune è stato comunicato ai sindacati che c'è l'impegno di Whirlpool ad affidare lo stabilimento di via Argine, ormai libero da vincoli edilizi e ambientali, ad un soggetto a partecipazione pubblica, una sorta di custode, in attesa della partenza della reindustrializzazione che coinvolga tutti gli ex dipendenti. Al momento, però, il consorzio di imprese interessato, guidato da Adler, ha chiesto tempo per riflettere. Il prefetto ha proposto la redazione di un verbale congiunto che fotografi l'attuale situazione prima dell'arrivo del nuovo esecutivo. Sarà pronto all'inizio della prossima settimana.

Nel servizio le voci di Rosario Rappa, Responsabile Mezzogiorno Fiom Cgil, Antonio Accurso, segretario regionale Uilm, e Biagio Trapani, segretario Fim Cisl di Napoli