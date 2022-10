Feldi Eboli tra le migliori sedici d'Europa

È una realtà ormai consolidata del calcio a cinque italiano e ora la Feldi Eboli corre anche in Europa. Alla prima partecipazione alla Champions League ha chiuso in testa il girone conquistando tre vittorie in altrettante gare. Ventuno i gol segnati. Sette quelli subiti. Battuti prima i finlandesi del Kampuksen Dynamo, poi, i lettoni del Petrow e, infine, l'ultima impresa sul parquet dei lituani del Kauno Zalgiris. Sette a due il punteggio finale in favore delle Volpi che ora sono tra le migliori sedici squadre del Vecchio Continente, prima formazione del sud a raggiungere il traguardo. E la compagnia è di quelle buone: ci sono Barcellona, Sporting Lisbona, Benfica. Prossimo atto giovedì prossimo col sorteggio a Nyon dei nuovi gruppi da quattro dell'Elite Round con le partite che si disputeranno dal 22 al 27 novembre. Le prime classificate dei raggruppamenti giocheranno, in primavera, la Final Four che decreterà la nuova regina d'Europa.