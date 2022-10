Fiaccolata in ricordo di Tullio e Giuseppe

Prima la messa nella Chiesa di San Ciro, a Portici. Poi, una fiaccolata per le vie del comune vesuviano in ricordo di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, poco più che ventenni, uccisi a colpi di pistola ad Ercolano la notte tra il 28 e 29 ottobre del 2021. Accusato del duplice omicidio, Vincenzo Palumbo, un autotrasportatore di 51 anni. Tantissimi gli amici, i cittadini e le istituzioni presenti.

Giuseppe e Tullio furono uccisi mentre erano in auto davanti all'abitazione di Palumbo.

Candele accese, ieri, anche all'interno degli esercizi commerciali, in segno di vicinanza alle famiglie. Il corteo ha raggiunto le abitazioni dei due ragazzi dove ci sono stati momenti di raccoglimento.

Le due vittime sono state ricordate, anche, con un triangolare di calcio al quale hanno partecipato gli amici, alcuni consiglieri comunali e forze dell'ordine.