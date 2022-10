Forniva droga e cellulari ai reclusi, arrestato il garante Pietro Ioia

Avrebbe introdotto telefoni cellulari, hashish e cocaina nel carcere di Poggioreale fornendoli ai reclusi in cambio di soldi, e per questo è stato arrestato dai carabinieri il garante dei diritti dei detenuti del Comune di Napoli Pietro Ioia.

Ioia era stato nominato garante nel 2019 dall'allora sindaco De Magistris: prima di vestire panni istituzionali era stato un narcotrafficante e aveva scontato oltre 22 anni in carcere tra Italia e Spagna. La nomina all'epoca fece discutere, Ioia era stato però confermato dall'attuale amministrazione che questa mattina ha comunicato la revoca dell'incarico.

Le indagini coordinate dalla procura di Napoli, tra il giugno 2021 e il gennaio 2022, con la collaborazione della Direzione del carcere e della polizia penitenziaria, hanno permesso di appurare che Ioia, avvalendosi del suo ruolo e dei colloqui mirati ad accertare le condizioni di vita all'interno del penitenziario consegnasse cellulari e droga forniti dalla compagna di uno dei reclusi creando così un vero commercio illegale del valore di diverse migliaia di euro all'interno della casa circondariale. Il denaro veniva poi versato su alcune carte ricaricabili in uso a una donna e poi diviso con gli altri componenti dell'organizzazione.

I carabinieri hanno arrestato complessivamente 8 persone: per 6 di queste è stata disposta la custodia cautelare in carcere, due sono ai domiciliari, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'accesso indebito a dispositivi per la comunicazione da parte dei detenuti, traffico di droga e corruzione.