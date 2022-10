Fumata nera, 190 esuberi alla Jabil

Il futuro di centonovanta dei quattrocentoquaranta lavoratori della Jabil di Marcianise è denso di nubi. Nel corso dell'incontro di ieri in Confindustria a Caserta la multinazionale americana dell'elettronica ha ribadito ai sindacati l'intenzione di procedere con i licenziamenti che dovrebbero scattare l'undici dicembre. Sembra sfumata anche l'ipotesi di ricollocazione dei dipendenti in una newco costituita dalla Tme di Portico di Caserta e da Invitalia. Solo trenta addetti l'avevano accettata anche perché due operazioni dello stesso genere, che avevano già riguardato 250 ex Jabil, non sono mai decollate. Prossimo appuntamento con l'azienda il 28 ottobre. Già richiesto l'intervento della regione affinché la vertenza arrivi sul tavolo del nuovo ministro dello sviluppo economico.