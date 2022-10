Funicolare chiusa, trasporti alla prova del lunedì

Napoli, Piazza Amedeo, ore 6.40. Saliamo sul primo autobus sostitutivo della funicolare di Chiaia, chiusa da sabato scorso.

Inizia così il viaggio di molti di quei pendolari che a causa della manutenzione ventennale della funicolare sono costretti a trovare soluzioni alternative.

Secondo il Comune di Napoli la funicolare dovrebbe realisticamente tornare in funzione tra i 6 e 9 mesi. Prima c'è una gara di appalto da svolgere e i lavori da ultimare, dando priorità alla manutenzione elettromeccanica. Per ovviare ai fisiologici disagi dati dalla chiusura della funicolare, ANM ha potenziato le corse sulla centrale da Piazzetta Augusteo e creato una nuova linea su gomma.

Non sembra però essere sufficiente. I residenti del Petraio e di via Palizzi al Vomero, circa 8000 persone, chiedono che la nuova linea NC tocchi anche la zona della fermata Palazzolo, per non restare isolati.

Nel servizio le voci dei pendolari della funicolare di Chiaia e di Caterina Rodinò dell'associazione Chiaia Viva e Vivibile, dell'assessore ai trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza e del direttore dell'esercizio trasporti di superficie di ANM, Aldo Paribelli.