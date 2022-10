"Fuori dal tempo" con gli scatti di Gian Paolo Barbieri

Gian Mario Barbieri in “Fuori dal tempo” espone a Napoli 18 grandi immagini in bianco e nero e 24 polaroid quasi tutte inedite che costituiscono un percorso narrativo cominciato dall'artista negli anni Novanta. La mostra è curata da Maria Savarese, in collaborazione con la Fondazione Mannajuolo.

A partire dagli anni Duemila, Barbieri ha iniziato poi una sua personale ricerca sul tema del nudo e dell'erotismo, nella quale il corpo, soprattutto quello maschile, viene percepito come uno strumento per investigare l'anima.



Il suo percorso figurativo è confluito in due suoi libri. Il più importante, "Dark Memories", una delle opere più avversate della storiografia fotografica del nostro tempo.