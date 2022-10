Morti per amianto: tutti assolti i 7 dirigenti Firema

La pubblica aveva chiesto l'assoluzione con formula dubitativa per tutti gli imputati. Troppo il tempo trascorso dai fatti, troppe le lacune nei ricordi dei testimoni, che in aula hanno ricostruito poco o in maniera imprecisa quanto accaduto oltre 30 anni fa. Ora arriva la sentenza del giudice monocratico di Santa Maria Capua Vetere: assolti perché il fatto non sussiste. Alla sbarra, accusati di omicidio colposo plurimo e lesioni, c’erano gli ex amministratori delegati Firema Mario Fiore e Giovanni Fiore, e gli ex dirigenti Enzo Ianuario, Maurizio Russo, Giovanni Iardino, Giuseppe Ricci e Carlo Regazzoni. Gli imputati Ricci e Russo erano già stati assolti nel primo processo, in cui la Procura aveva contestato il reato più lieve di rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.