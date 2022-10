Giro d'Italia 2023, le tappe campane

La Campania punta sul Giro, il Giro d'Italia sceglie la Campania.

Due tappe interamente nella regione, la Atripalda-Salerno e la Napoli-Napoli. L'arrivo a Laceno, la partenza da Capua.

Le amministrazioni possono essere soddisfatte: i loro progetti e gli sforzi organizzativi sono stati ripagati. Gli appassionati possono esultare: la carovana rosa regalerà spettacolo.

A partire dall'arrivo al Laceno, terra di imprese di Gimondi, Pantani, Pozzovivo.

Irpinia protagonista anche della tappa successiva, con partenza da Atripalda. La quinta tappa si concluderà a Salerno, decimo arrivo nella storia della città.

Poi la carovana rosa si trasferirà a Napoli, per il bis della tappa dello scorso anno, che fu record di ascolti. Percorso differente, ma stesse suggestioni.

Infine, la partenza da Capua direzione Abruzzo. Il Giro rappresenta un'occasione di promozione per tanti territori. (Adolfo Villani, sindaco di Capua)

Di tempo ne è passato da quella Chieti-Napoli che nella prima edizione 1909 segnò il primo passaggio in regione. Da allora il legame tra la Campania e la corsa in rosa è diventato pressoché indissolubile.

Tante storie, tanti chilometri percorsi. Un'unica grande passione, quella per il ciclismo, che si rinnova ogni anno di più.