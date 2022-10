Gli alpini a Napoli per i 150 anni della fondazione del corpo

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, Napoli accoglie gli alpini dell'esercito, in città per celebrare i 150 anni della fondazione del corpo avvenuta per firma di Vittorio Emanuele II proprio al Palazzo Reale che affaccia su Piazza del Plebiscito.

Intenso il programma di eventi, dalla mostra storica al Palazzo Reale al Villaggio su Lungomare Caracciolo, per coinvolgere famiglie e giovani. Nel servizio, le interviste al generale Ignazio Gamba, comandante delle truppe alpine, al tenente colonnello Mario Renna delle truppe alpine, a Giancarlo Bosetti, vicepresidente nazionale dell'associazione Alpini.