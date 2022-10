I nuovi vagoni della Metropolitana

Eccoli i primi 10 nuovi treni della metropolitana di Napoli, che nel giro dei prossimi mesi entreranno in servizio sulla linea 1. Ve li mostriamo in anteprima nel dettaglio, dall'azzurro dei sedili, il colore della città, all'omaggio alla metro dell'arte e al Vesuvio.

Dallo scorso agosto il primo di questi mezzi è stato messo in pre-esercizio per testarne il rodaggio. Potranno ospitare sino a 1250 persone e dispongono di tecnologie più avanzate rispetto a quelli di 30 anni fa, in particolar modo per la sicurezza degli utenti a bordo.

Le novità per gli utenti della metropolitana partenopea riguardano anche le tratte e le stazioni prossime all'apertura.