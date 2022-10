Etica e valori dello sport

La funzione etica e pedagogica della pratica sportiva al centro della prima edizione dell’evento “Storie di Sport – i grandi valori dello sport”, tenutosi presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano e organizzato dallo stesso Comune del vesuviano in collaborazione con la Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra e l’associazione Mundo Napoli.

Durante l’incontro i campioni dello sport hanno risposto alle domande delle giovani leve locali, in un confronto costruttivo ed edificante in cui l’esempio di chi ce l’ha fatta è da sprone per chi sogna di farcela.

La serata ha visto la consegna di un premio alla memoria di Lucio Mazza e alle associazioni sportive locali che si sono contraddistinte per la funzione sociale di aggregazione della comunità.

Nel servizio le interviste al judoca Marco Maddaloni, a Peppe Bruscolotti, ex calciatore e ancora bandiera del Napoli, e all'atleta Imma Cerasuolo