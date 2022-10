IL VIDEO - Cacciatore cade nel Volturno per aiutare il cane, salvati dai carabinieri

Dutante una battuta, un cacciatore 51enne di Maddaloni ha visto il suo cane, un setter inglese, in difficoltà nelle acque del fiume Volturno, e nel tentativo di aiutarlo, è scivolato anche lui in acqua. E' accaduto in provincia di Caserta in località Campo di volo di Piana di Monte Verna.

Un ispettore dei carabinieri in pensione, udite le urla dell'uomo che non riusciva a riguadagnare la sponda del fiume, ha chiamato il numero di emergenza 112 mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Arrivati sul posto, i carabinieri della stazione di Ruviano sono riusciti a individuare sia l'uomo sia il cane e li hanno tratti in salvo con l'aiuto del personale della protezione civile e dei vigili del fuoco di Caserta.