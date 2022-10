IL VIDEO - Carabinieri sventano rapina, presi due malviventi armati

Carabinieri in borghese sventano una rapina a mano armata in pieno giorno a Giugliano, in provincia di Napoli.



I militari, in servizio con auto civetta, hanno notato due giovani, con casco integrale e scaldacollo, in sella a uno scooter senza targa, mentre rallentavano di fronte a una farmacia per poi fermarsi davanti a una tabaccheria.

Il passseggero è sceso mettendo la mano alla cintura per impugnare una pistola. A questo punto sono intervenuti i carabinieri: fuga dei malviventi e inseguimento. Alla fine sono stati catturati Alessandro Pastore, 26enne di Qualiano, e Davide Porro, 25enne di Giugliano, entrambi con precedenti.

Durante l'inseguimento dei militari uno dei rapinatori ha lanciato una pistola con 5 colpi nel caricatore, poi recuperata dai carabinieri.

Nelle abitazioni degli arrestati sono stati sequestrati 117 grammi di hashish e marijuana, bilancini, un lampeggiante, un paletta della Guardia di Finanza e cinque colpi calibro 12.