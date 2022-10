In 86mila per i Coldplay, polemiche per il mercato parallelo dei biglietti

È già l'evento più atteso del 2023. I Coldplay a Napoli, 21 e 22 giugno allo stadio Maradona.

Quella in Campania sarà - con Milano - l'unica tappa italiana del tour mondiale di Chris Martin e soci. Cento milioni di dischi venduti in 25 anni di carriera.

86mila biglietti per i due concerti, andati esauriti in circa mezz'ora. Non senza polemiche: alcuni tagliandi sono disponibili a prezzi maggiorati sul mercato parallelo.

I big della musica internazionale tornano in città. Ma per rendere costante questa presenza sono necessarie strutture adeguate.

Nel servizio le interviste al sindaco Gaetano Manfredi, al promoter Giuseppe Gomez Paloma e a Ferdinando Tozzi, delegato del Comune per musica e audiovisivo.