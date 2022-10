Investito e ucciso a Casoria: si è costituito il pirata della strada

Svolta nelle indagini sulla morte del 64enne deceduto la scorsa notte dopo essere stato travolto da uno scooter ad Arpino, frazione di Casoria, in provincia di Napoli.

Nella serata di ieri un 45enne, sempre di Casoria, si è presentato presso la caserma dei Carabinieri affermando di essere il responsabile dell'investimento. Il conducente si era infatti dato alla fuga, senza prestare soccorso alla vittima.

L'uomo è stato arrestato e sottoposto agli esami tossicologici ed alcolemici. Ha ricostruito quanto avvenuto, affermando di non aver visto il pedone e di non essersi fermato a prestare i soccorsi per paura.

I fatti nella notte tra martedì e mercoledì in via Tenente Vincenzo Formicola. Il 64enne stava percorrendo la strada a piedi quando è stato travolto dal mezzo a due ruote. Trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, l'uomo è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate.

L'ennesimo episodio mortale sulle strade di Napoli e provincia, come confermato dal rapporto Aci-Istat che analizza i sinistri nel 2021. Solo nel Napoletano nello scorso anno ci sono stati 89 morti e più di seimila feriti.

Quasi 4 vittime su 10 sono pedoni: in un anno il numero dei decessi appartenenti a questa categoria è cresciuto del 20%.