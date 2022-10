Ipercoop di Afragola, la protesta dei dipendenti

Urlano lo stesso coro degli operai Whirlpool di Napoli, le lavoratrici e i lavoratori della Ipercoop di Afragola, mentre alle loro spalle si alza lentamente la saracinesca del centro commerciale "Le porte di Napoli". Nessuno entra: i manifestanti restano davanti all'ingresso a bloccare ogni via d'accesso nel giorno in cui per loro è cominciato un lungo periodo di chiusura.

La prima apertura nel 1999. Poi, dopo anni, i primi segnali di crisi. La riduzione del personale, oggi ridotto a 140 unità. Infine, la cessione a una società che rileva anche altri punti vendita in regione legato al marchio storico della Lega delle Cooperative.

Gli altri negozi sono stati ceduti, su questo sembra esserci un veto da parte della Coop che resta proprietaria delle mura