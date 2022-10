Ippodromo di Agnano, pesano i rincari energetici

Si allenano cavalli e driver all'ippodromo di Agnano di Napoli. Si preparano per le corse di trotto e galoppo di un ottobre che si è aperto col Gran Premio Lotteria, che ha visto il trionfo, con record della pista, di Vernissage Grif, figlio di Varenne.

Ottomila gli spettatori che hanno assistito alla storica prova che conserva il suo grande fascino e che, nel 2023, si tenterà di riportare in calendario a maggio.

La soddisfazione per il buon esito del Lotteria si accompagna, però, alla preoccupazione per i rincari energetici dei quali dovrà tener conto il nuovo ministro per l'Agricoltura competente sugli ippodromi. Più di settanta i dipendenti della struttura di Agnano con contratti di solidarietà fino a fine 2022. “Non abbiamo mai licenziato.

Troveremo una soluzione” dice il presidente di Ippodromi Partenopei Pierluigi D'Angelo intervistato nel servizio.

Le immagini del servizio sono di Giuseppe Caterino