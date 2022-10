La buvette di Eva, un inno alla forza delle donne

Il caffè è prodotto dalle detenute di Pozzuoli, le arance delle marmellate vengono dal giardino della Reggia di Caserta, i dolci sono quelli del Centro antiviolenza casa Lorena: La buvette di Eva, appena inaugurata al Mercadante di Napoli, è un inno alla forza di donne vittime di violenza che hanno denunciato e intrapreso nuovi percorsi, alla forza e alla determinazione di chi accompagna l'intero processo.

Situazioni in aumento negli ultimi mesi, in un quadro aggravato da crescenti precarietà economiche.

Giuseppina, Rita a e le altre hanno storie durissime che la cooperativa Eva, nata nel 1999 in un bene confiscato di Casal di Principe ha trasformato e trasforma in riscatto, gestendo in Campania 5 Centri Antiviolenza e 3 Case Rifugio.