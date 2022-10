La storia di Anna ed Eva, gemelle non vedenti

Sono nate 41 anni fa ma solo da un paio di mesi sono riuscite ad acquisire autonomia. La chiave della svolta nel bastone per persone non vedenti che hanno imparato a usare grazie a un loro amico.

Anna ed Eva Pascarella, gemelle non vedenti di Bacoli, hanno trovato il coraggio di affrontare da sole i piccoli gesti della vita quotidiana. Ora hanno la determinazione necessaria a cambiare la loro esistenza per non dipendere più da nessuno.