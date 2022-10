La storia di Pasquale, operaio sopravvissuto ad un incidente in cantiere

Pasquale Errichiello è un operaio edile. Nel 2019 ha rischiato di morire schiacciato fra due camion mentre lavorava in un cantiere a Nocera Inferiore, nel Salernitano. La sua storia a lieto fine ce la racconta in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, organizzata dall'Anmil in tutta Italia. Pasquale, che ha 55 anni, moglie e due figlie in una famiglia che dipende solo dal suo reddito, ha riportato danni permanenti ad un piede ma continua a lavorare. Molti suoi colleghi non sono tornati a casa. Lui si sente un miracolato. Gli operai come Pasquale, non hanno alternative: devono lavorare ad ogni costo, anche il più alto. Secondo l'Inail, gli infortuni sul lavoro denunciati in Italia sono cresciuti del 20% nel 2021 e i casi mortali di quasi il 10%. Poco più di 564mila denunce e 1.361 incidenti mortali. Non va meglio nei primi 8 mesi del 2022: le denunce di infortunio sul lavoro sono aumentate del 39%. "Oggi, come ieri, non è accettabile morire di lavoro", dicono Anmil e sindacati, chiedendo sicurezza e prevenzione. Nel servizio, interviste a Pasquale Errichiello operaio, Marco Libero Fillea Cgil e Giuseppe Mele Fillea Cgil.