Lavori metropolitana: il comune di Napoli accelera

Dovrebbe entrare in servizio per intero entro gennaio 2024 la linea uno della metropolitana. Stamattina la visita al cantiere della stazione Centro Direzionale da parte del sindaco Manfredi e del presidente della commissione comunale trasporti Simeone. Questa fermata e quella Tribunale saranno completate nel primo semestre 2023. Sui binari circoleranno i nuovi treni. Il primo riusciremo ad inaugurarlo ancora col governo Draghi in carica dice Edoardo Cosenza, assessore alla mobilità di Palazzo San Giacomo. Intanto è iniziata la prima settimana di chiusura della funicolare di Chiaia. Lo stop, dovuto a lavori di manutenzione da effettuerà, durerà tra i sei e i nove mesi. In servizio autobus sostitutivi.

Nel servizio le voci di Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli Spa, e Edoardo Cosenza, assessore alla mobilità del comune di Napoli