Dispersione scolastica al 16,5% in provincia di Napoli

L'abbandono della scuola nel Napoletano sfiora il 16,5 per cento, superando di quattro punti la media nazionale. Dati che emergono dalla presentazione in Prefettura delle linee guida per combattere la dispersione scolastica. La prima segnalazione scatterà quando lo studente avrà fatto 20 giorni di assenza e tramite una piattaforma - arriverà al Comune di competenza, all'Ufficio scolastico regionale, alla Prefettura e alla Procura per i minorenni. La condivisione dei dati dovrebbe riportare ragazzi e ragazze tra i banchi, dando risposte immediate per fronteggiare situazioni diverse da municipalità a municipalità, da quartiere a quartiere.

Non va taciuta la dispersione scolastica implicita: ci sono ragazzi che pur terminando la scuola dell'obbligo, non hanno le competenze necessarie, come rilevato dalle prove Invalsi. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza assegna 79 milioni alla scuola.

L' Ufficio scolastico regionale della Campania ha già in mente la sfida più importante. Spesso l'abbandono scolastico infatti è solo la punta dell'iceberg di altri problemi presenti nelle famiglie.

Nel servizio, le interviste a Claudio Palomba, Prefetto di Napoli; Ettore Acerra, Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale; e Maria de Luzenberger, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.