Palazzo Pinto dove la Salernitana fu fondata, il 19 giugno 1919, all'Arco Catalano; il primo campo dove la squadra, che vestiva maglie bianco-azzurre, si è allenata, in piazza Venti settembre, alle spalle del Teatro Verdi; la sede, in via Botteghelle del primo circolo di tifosi, quello dei "Salernitani fieri" con tessere di associati risalenti al 1923.

Sono alcune tappe della "Passeggiata granata. Le strade della Salernitana", un percorso storico, turistico e sportivo, con visita guidata e proiezioni, ideato dall'Associazione Macte Animo 1919 e dal Centro Coordinamento Salernitana club.

Il trekking urbano parte da piazza della Libertà e si conclude, dopo aver attraversato il centro storico della città, al Bar Nettuno, sul Lungomare, dove nel 1975 nacque il primo gruppo Ultras.

Passeggiando tra i luoghi del passato è inevitabile pensare e sognare anche quelli del futuro, il nuovo centro sportivo, ad esempio, dove coltivare un fiorente vivaio.

Nel servizio le interviste a Riccardo Santoro - Presidente del Centro Coordinamento Salernitana Club, Umberto Adinolfi - Presidente Associazione Macte Animo 1919, Enzo Napoli - Sindaco di Salerno e Maurizio Milan - Amministratore delegato Salernitana