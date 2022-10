IL VIDEO - Linea 7, ecco la tratta Soccavo-Università

Un viaggio che parte dalla stazione di Monte Sant'Angelo, dall'opera dell'artista Anish Kapoor che ci introduce in un percorso che ci porta a 48 metri di profondità. Poi un chilometro e mezzo di tracciato fino alla stazione della Circumflegrea di Soccavo.

È il cantiere della Linea 7, la bretella con la prima fermata dedicata all'Università.

Tramite navetta permetterà di collegare la cittadella dell'Ateneo all'area flegrea e al centro di Napoli.

230 milioni di euro investiti per realizzare il tracciato. Prossima tappa il Parco San Paolo: un altro chilometro di galleria completata. Lavori in corso per la realizzazione della stazione, opera a lungo al centro di interlocuzioni con i residenti.

Poi il percorso proseguirà fino a congiungersi con la Cumana.

È previsto invece per fine novembre il trasferimento e l'allestimento dell'opera gemella di Kapoor, che sarà collocata al secondo ingresso della stazione, al viale Traiano.

Nel servizio le interviste al presidente Eav Umberto De Gregorio e a Fiorentino Borrello, dirigente del settore investimenti.