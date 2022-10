Liverpool-Napoli, sfida per il primato

È un Napoli che si approccia senza timori reverenziali alla sfida di Anfield. Gli azzurri arrivano alla gara di Liverpool dopo un girone di Champions praticamente perfetto: per non centrare il primo posto, dovrebbero perdere con quattro gol di scarto.

Ma i Reds sono un cliente scomodissimo: finora hanno deluso in campionato, motivo in più per cercare il riscatto in una Coppa dove negli ultimi cinque anni sono arrivati in finale per tre volte, vincendone una.

Nella conferenza stampa pre gara, Jurgen Klopp ha esaltato il valore degli uomini di Spalletti: "Il Napoli gioca un calcio incredibile, è la squadra più in forma in Europa". Il tecnico tedesco conosce bene gli azzurri, incrociati più volte negli ultimi anni.

Gli inglesi dovranno attaccare dal primo minuto e questo potrebbe favorire le ripartenze delle frecce azzurre. L'intesa in attacco cresce di giorno in giorno, come dimostrano le 50 reti realizzate in 17 partite.

Ultimata la rifinitura del mattino, gli azzurri sono partiti alla volta dell'Inghilterra. Spalletti non dovrebbe cambiare di molto le sue pedine: la formazione dovrebbe essere più o meno quella che ha sconfitto il Sassuolo. Buone notizie dall'infermeria, con il ritorno a disposizione di Sirigu.