L'Università e l'Europa al centro di un dibattito al Suor Orsola Benincasa

Il ruolo degli Atenei nella crescita di una nuova coscienza europea al centro di un dibattito internazionale a Napoli, su iniziativa dell'Università Suor Orsola Benincasa. La rete accademica funziona se gli Stati investono in ricerca avendo chiara l'idea del tipo di società che vogliono costruire. Un futuro reso possibile, in Italia, anche grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, che premiano le Università meridionali concentrando le risorse in progetti nei quali, spesso, sono capofila rispetto al Nord e al resto d'Europa.

Ospite del dibattito anche il ministro dell'Università Maria Cristina Messa, che non dimentica questioni contingenti come il numero chiuso a Medicina e le difficoltà nel reperire medici per i pronto soccorso e dice: "serve un diverso contratto più vantaggioso economicamente".

Nel servizio, le interviste a Lucio D'Alessandro, rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, David Capitant dell'Università Sorbona di Parigi e Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della Ricerca.