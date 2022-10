Mandragora, "no alla psicosi"

Al mercato Coldiretti di Fuorigrotta, stamane, gli spinaci non mancavano. E così i consumatori. Rassicurati - in questo caso - dal prodotto a chilometro zero. E proprio il valore della filiera corta è uno degli elementi su cui punta Coldiretti per scongiurare effetti negativi sull'intero comparto agricolo.

Cosa è successo con il lotto di spinaci incriminati, lo accerteranno le indagini. Nel frattempo, dall'Abruzzo, da dove è partito il carico diretto in Campania, l'autorità sanitaria assicura: "la situazione è sotto controllo, in attesa del responso delle analisi il lotto in questione è stato ritirato posto in fermo cautelativo".

Nel servizio, le voci di

Alessandra Nobilione - Coldiretti napoli

Francesco Ambrosio - presidente Agrimercato San Paolo Coldiretti