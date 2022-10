Mandragora, ricostruita la filiera commerciale

Migliorano le condizioni del 44enne ricoverato in terapia intensiva, a Giugliano, per gli effetti collaterali dell'intossicazione, probabilmente dovuta alla mandragora. L'area flegrea - Monte di Procida, Quarto - è quella con la maggiore concentrazione di casi, otto. Ma la partita contaminata potrebbe non esser arrivata solo lì. Tant'è che l'Asl di Caserta ha escluso gli spinaci freschi dalle mense scolastiche del territorio.

Una volta scattato l'allarme, ieri, è stata rapidamente ricostruita la filiera commerciale. Il carico è giunto al Caan - il centro agroalimentare di Napoli - tramite un vettore che lo ha acquistato in Abruzzo. In mattinata Asl Napoli 3 Sud e Regione Campania hanno verificato la merce sequestrata prima di inviarla a discarica. L'indagine è ancora in corso e le eventuali responsabilità sono tutte da accertare. Nel frattempo si indaga su come la mandragora sia potuta finire tra gli spinaci.

Nel servizio le interviste a Carmine Giordano, presidente del Caan e a Giovanni Galiero, operatore del Caan