Manfredi:"Rivedere piano sicurezza delle forze dell'ordine in orario notturno"

In nove mesi, dopo due anni di chiusura, i centri antiviolenza della città di Napoli hanno accolto circa 400 donne con quasi 550 figli, il 64 per cento dei quali minorenni. Numeri che spaventano e il tragico elenco dei casi continua ad allungarsi. L'ultimo nella notte tra mercoledì e giovedì al porto. Picchiata e stuprata una poliziotta che aveva appena smontato dal turno di servizio e stava andando a recuperare l'auto per far rientro a casa. L'aggressore, un ventitreenne bengalese già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato poco dopo ed è in carcere a Poggioreale con le accuse di violenza sessuale aggravata e tentato omicidio. Avrebbe riferito di essere senza fissa dimora. La giovane agente, ferita nel corpo e nell'anima, è stata dimessa dall'ospedale Cardarelli. Decine gli attestati di solidarietà ricevuti. C'è la necessità di rivedere il piano sulla sicurezza delle forze dell'ordine in orario notturno e di una task force di tipo sanitario, che, con i servizi sociali, che segua i senza fissa dimora con problemi psichiatrici o di dipendenze ha detto il sindaco di Napoli Manfredi, mentre, il presidente dell'autorità portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata si è detto pronto a chiudere Varco Pisacane, unico accesso libero al Porto di Napoli.