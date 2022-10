Sindacati in piazza per le donne iraniane

Due drappi. Uno nero, in segno di lutto. Uno bianco, in segno di rinascita. I sindacati scendono in piazza anche a Napoli, davanti alla Prefettura, per sostenere le donne iraniane nella lotta per il rispetto dei diritti.

La morte di Mahsa Amini e di Hadith Najafi. Ma anche l'apprensione per le sorti di Alessia Piperno, la viaggiatrice italiana detenuta sempre in Iran.

I manifestanti mostrano le loro foto. Si uniscono, simbolicamente, in cerchio. E rivolgono il loro messaggio direttamente alle istituzioni.

Nel servizio, le voci di:

Nicola Ricci - Segretario generale Cgil Napoli e Campania

Melicia Comberiati - Segretaria Cisl Napoli

Giovanni Sgambati - Segretario generale Uil Napoli e Campania