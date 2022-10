Da Napoli l'appello per il cessate il fuoco in Ucraina

Le bandiere della pace, della Russia e dell'Ucraina sventolano tutte assieme, nella stessa direzione. "Cessate il fuoco" chiede piazza Plebiscito. Piena di ragazzi per la manifestazione promossa dalla Regione Campania.

In piazza arriva il messaggio di Liliana Segre: "L'impegno per pace, per la democrazia, contro il fascismo e il totalitarismo devono sempre andare insieme" scrive la senatrice a vita.

Sul palco non salgono i politici. Chi c'è, resta in piazza. Mentre le forze del centrodestra, così come la Cisl, non hanno aderito all'iniziativa di De Luca.

Nel servizio, le voci di:

Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli