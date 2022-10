Manifestazione per la pace, rischio caos traffico

Almeno ventimila le persone attese domani in piazza del Plebiscito a Napoli per la manifestazione per la pace in Ucraina promossa dalla Regione che avrà inizio alle 11.

420 gli autobus, con a bordo studenti in arrivo da tutta la Campania, che parcheggeranno in svariate aree della città. Circa duecento gli agenti della municipale in strada per evitare ingorghi e il comune invita i cittadini a non utilizzare le auto private, tra le 7 e le 13, e a servirsi dei mezzi pubblici perché in centro potrebbe essere il caos.

Palazzo San Giacomo ha predisposto un apposito piano traffico che prevede, tra le 7:30 e le 13, il divieto di transito nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la prefettura e l'edificio del Commiliter e in via Solitaria, Piazzetta Salazar e Rampe Paggeria ad eccezione dei veicoli dei residenti, di quelli con invalidi a bordo e delle ambulanze.

Saranno a senso unico piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia, via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento e via Caracciolo dalla confluenza con viale Dohrn a quella con piazza Vittoria. Divieti di sosta, infine, tra l'una e le tredici, in diverse strade di Napoli il cui elenco è consultabile sul sito del comune.