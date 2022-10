Mascherine, in Campania obbligatorie fino a fine mese

Con un'ordinanza emessa nella giornata odierna la Regione Campania proroga fino al 30 novembre l'obbligo di mantenimento dei dispositivi individuali di protezione negli ambienti ospedalieri, le mascherine, negli hospice e nelle RSA, raccomandandone l'uso anche sui mezzi di trasporto pubblico. "Occorre perseguire esigenze di prevenzione sanitaria c'è scritto nel dispositivo per arginare la diffusione del contagio". L'atto è stato siglato dal presidente De Luca, nonostante dal Ministero della Salute non vi sia ancora nessuna indicazione sulla prosecuzione dell'ordinanza che impone le mascherine nelle strutture sanitarie, in scadenza proprio oggi e sul quale il neoministro Orazio Schillaci, il 27 ottobre ha affermato di "star lavorando".

A dar forza alla decisione della Regione i pareri del sindacato dei camici bianchi Anaao Assomed e l'associazione dei medici d'urgenza Simeu, per i quali, non bisogna abbassare la guardia a tutela dei più fragili e dello stesso personale sanitario. Al riguardo, il presidente De Luca ha ribadito l'auspicio che il governo decida per l'obbligatorietà delle vaccinazioni per il personale medico e infermieristico. Dichiarazione, questa, in contrasto con l'orientamento governativo che ha già annunciato il reintegro dei sanitari no vax.