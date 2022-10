Mascherine obbligatorie nelle strutture sanitarie: la conferma del governo

Le mascherine restano obbligatorie nelle strutture sanitarie. Dopo l’ordinanza regionale che ne impone l’utilizzo sino al 30 novembre, arriva anche la conferma da parte del governo.

Dal 1 novembre torneranno al lavoro, invece, i medici sospesi per aver rifiutato le somministrazioni, visto che è stata anticipata la scadenza dell’obbligo vaccinale, inizialmente al 31 dicembre. Queste le disposizioni contenute nel primo pacchetto di norme sulla salute approvate in Consiglio dei Ministri. I dati nazionali sulla pandemia saranno, inoltre, diffusi settimanalmente. In Campania, invece, il bollettino dell’unità di crisi regionale sull’emergenza covid resta quotidiano. L’ultimo registra 613 casi di positività in Campania, rilevati a fronte di 4.147 test processati. Nonostante il tradizionale esiguo numero di tamponi effettuati della domenica, tasso di contagio stabile intorno al 14,78% contro il 14,48 di ieri. Due i decessi registrati. In risalita anche i ricoveri ospedalieri: 12 posti letto occupati in più in degenza, sono 269, mentre le terapie intensive per pazienti Covid crescono di 2 unità e si attestano a 12.