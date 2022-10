Melito festeggia le sue lottatrici mondiali

Alla presenza della console statunitense a Napoli, Tracy Roberts Pound, la palestra della Wrestling Liuzzi, a Melito di Napoli, festeggia due delle sue punte di diamante di ritorno dai mondiali under 23 di lotta a Pontevedra, in Portogallo. Un momento per celebrare l'impegno di un punto riferimento per la pratica sportiva nel territorio a nord di Napoli. I valori dello sport non solo come agonismo o disciplina interiore, ma anche come insegnamento di vita. Le giovani atlete, facenti parte del gruppo sportivo dei carabinieri, nate nella palestra dell'olimpionico e ct della nazionale italiana juniores di lotta Michele Liuzzi, già guardano ai prossimi obiettivi.

Nel servizio le voci di: Tracy Roberts Pound, console generale degli Stati Uniti a Napoli, Generale Enrico Scandone Comandante provinciale Carabinieri Napoli, Tenente Colonnello Nicola De Tullio Comandante Carabinieri Castello di Cisterna, Luciano Mottola Sindaco di Melito di Napoli.