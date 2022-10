Cercola, scuola "De Luca Picione - Caravita" . I genitori denunciano, le istituzioni rispondono

Mensa e scuolabus servizi prioritari non ancora partiti all'Istituto comprensivo statale De Luca Picione Caravita di Cercola, cittadina alle porte di Napoli. La denuncia, alla nostra rubrica “Dal Vostro inviato”, arriva dalla mamma di una bimba. Richieste, fino ad ora senza esito, portate avanti da rappresentanti di classe e dei genitori.

Il Comune, da 6 mesi retto dal commissario prefettizio, e la direzione scolastica non si sono sottratti alle nostre domande spiegando, per quanto di propria competenza, motivi e iniziative intraprese e in alcuni casi respingendo le accuse.

Nel servizio interviste a :

Lidia Asione – Mamma alunna; Rossella Tortora – Rappresentante di classe primaria; Rosanna De Marino – Rappresentante D'Istituto; Giovanni Cozzolino – Dirigente scolastico I.C. “De Luca Picione Caravita ” Cercola; Gabriella D’Orso – Commissario Prefettizio Comune di Cercola