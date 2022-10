Metropolitana di Napoli nel caos, più di cinque ore di stop sulla Linea 1

Non c'è pace per la linea uno della metropolitana di Napoli e per i suoi utenti. Ieri la perdita d'acqua dal tetto di una delle carrozze del nuovo treno inaugurato pochi giorni fa, oggi, ancora una volta uno stop sull'intera tratta.

Tutto fermo per più di cinque ore tra le sei del mattino e le undici e trentasei. Causa del disservizio stavolta un guasto, verificatosi intorno all'una della scorsa notte, al sistema di comunicazione tra la centrale e i convogli. Impossibile, per chi si affida alla metro, raggiungere stamattina scuole, università, posti di lavoro in orario. Presi d'assalto gli autobus. Traffico ancora più intenso del solito. Carenti le informazioni, affidate quasi esclusivamente ai social, lamentano i cittadini. La gran parte di loro ha saputo del blocco della circolazione solo quando si è trovata davanti ai cancelli sbarrati delle stazioni.