Metropolitana di Napoli, entro sei mesi le nuove stazioni

Nel cantiere della stazione Centro direzionale della linea 1 della metropolitana di Napoli si lavora a pieno ritmo. Secondo il crono-programma, entro sei mesi questa stazione e quella Tribunali saranno complete ed in esercizio. Su questa tratta, come sull'altra linea metro strategica - la numero 6 - circoleranno nuovi treni di ultima generazione in grado di compiere rotazioni e fare passaggi in stazione ogni 3 minuti, spiega l'assessore ai trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Un passo importante per la più grande opera infrastrutturale della Campania, costata sulla sola linea 1 circa 3,8 miliardi di euro e la cui ultimazione è prevista entro il mese di gennaio del 2024, quando sarà possibile percorrere la città da Capodichino al Duomo al Municipio, rompendo l'isolamento storico di interi quartieri. Nel servizio, le interviste a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Paolo Carbone presidente metropolitana di Napoli.