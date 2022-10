Minacciava i passanti piccone in mano, arrestato ghanese irregolare

Armato di piccone minacciava e tentava di colpire i passanti tra via Colombo e via Marina, nella zona del porto a Napoli. Un ghanese di 34 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. L'uomo è stato individuato ieri sera da un agente di polizia non in servizio il quale ha avvisato i colleghi che intervenuti, sono riusciti a disarmare l'uomo e poi a bloccarlo dopo una breve colluttazione. E' stato poi condotto nelle camere di sicurezza della Questura e nella mattinata odierna processato per direttissima al tribunale di Napoli. Le forze dell'ordine sono al lavoro per indagare su una possibile correlazione con una vicenda divenuta virale sui social attraverso un video, girato da un automobilista di passaggio, in cui si vedono alcuni uomini brandire delle armi e affrontarsi, circondati da altre persone, proprio in quell'intersezione in orario compatibile con quello dell'intervento degli agenti.