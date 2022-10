Morta la 76enne aggredita dal figlio

Non ce l'ha fatta la 76enne aggredita dal figlio a Marigliano. La donna, trasferita all'Ospedale del Mare di Napoli, è morta a seguito delle lesioni subite.

Nello stesso ospedale è ancora ricoverata, in prognosi riservata, un'altra parente dell'aggressore: una zia di 67 anni.

I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 ottobre scorso. L'uomo, 48 anni, docente di filosofia ed ex assessore comunale colpisce a calci e a pugni le due donne. Sul posto intervengono i carabinieri di Castello di Cisterna. L'aggressore finisce in carcere, a Poggioreale. Le due vittime, all'ospedale. Prima a Nola poi a Napoli dove la più anziana delle due, è deceduta dopo due settimane.