Morte di Raffaella Maietta, indagato il marito

Forse ad una svolta, le indagini sulla morte di Raffaella Maietta, 55enne insegnante, travolta da un treno alla stazione di Marcianise, il 5 maggio scorso. Per la procura di Santa Maria Capua Vetere, la morte sarebbe stata indotta da vessazioni subite dalla vittima. Sotto la lente di ingrandimento dei magistrati, il marito - operaio 65enne - iscritto nel registro degli indagati per maltrattamenti in famiglia. Nella notifica si parla di aggressioni fisiche e psichiche che avrebbero provocato uno stato di soggezione della donna. L'uomo, per eccesso di gelosia, l'avrebbe controllata costantemente limitandone la libertà. Per i pm, il marito l'avrebbe, quindi, costretta a vivere in uno stato di continue intimidazioni fisiche e psicologiche. Pressioni che avrebbero indotto Raffaella Maietta a togliersi la vita. La conferma arriva anche da alcuni conoscenti e dalle risultanze investigative da chat e messaggi. Tra i testimoni le sorelle dell'insegnante, i suoi due figli e un noto psichiatra casertano.