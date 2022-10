Musetti è il re di Napoli, Berrettini battuto in finale

Va a Lorenzo Musetti la settima finale tutta italiana nella storia dell'ATP: nel campo allestito alla Rotonda Diaz, il tennista toscano, classe 2002, si impone in due set su Matteo Berrettini, festeggiando così il suo secondo titolo in carriera dopo quello conquistato lo scorso luglio ad Amburgo. Il romano, sconfitto, si dice preoccupato per l'infortunio al piede: “Non è solo una vescica”