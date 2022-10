Napoli, Anguissa salta il Bologna. Salernitana, Bohinen verso il recupero

Salterà la sfida di domenica contro il Bologna e con molta probabilità anche quella con la Roma.

Si prevedono infatti non meno di due settimane di stop per Anguissa. Il centrocampista del Napoli, infortunatosi durante la partita con l'Ajax, si è sottoposto a esami clinici che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Al suo posto dovrebbe giocare Ndombele.

Novità a centrocampo e anche nel reparto arretrato vista l'assenza di Rrahamni. Si annunciano lunghi i tempi di recupero per il difensore, che durante la gara di Cremona ha riportato una lesione all'adduttore lungo della coscia sinistra. Azzurri primi in campionato e nel girone di Champions. “Dove possiamo arrivare non lo so, ma so che ci impegneremo in ogni partita al massimo. Tutti si sono integrati al meglio, il merito è di Spalletti”, ha detto Lozano.

Si prepara al match con l'Inter, la Salernitana. Fischio di inizio allo stadio Meazza domenica alle 12,30. Match insidioso quello con i nerazzurri, ma la vittoria sul Verona ha caricato l'ambiente. Verso il pieno recupero Bohinen e Lovato.