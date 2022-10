Napoli, dopo la Cremonese è tempo di chiudere la qualificazione agli ottavi di Champions

Il primato solitario arriva con gol a grappoli che il Napoli continua a fare anche quando, come ieri a Cremona, il risultato finale tradisce la verità di una partita sporca. Saperla vincere è una dote in più. Tra il palo lampo di Rrahmani e il poker di Oliveira c’è tanta sofferenza. Niente che abbia somigliato alle goleade di coppa Kvaratskhelia decisivo anche non brillando, procurandosi il rigore trasformato da Politano. Dopo l’occasione per il raddoppio di Raspadori e il pari grigiorosso di Dessers, si è rivelata pesante la panchina. Simeone ha dato la scossa, formando una premiata ditta con Mario Rui, in una dinamica analoga a quella di San Siro col Milan. Ancora Kvara ha regalato il tris a Lozano. Dopodomani di nuovo Champions, di nuovo Ajax. Dopo il record di otto vittorie consecutive tra coppa e campionato, al Maradona basta un pari per la qualificazione aritmetica.