Napoli e Salernitana, sfide delicate

Tra poco Spalletti parlerà a Castel Volturno prima della partenza degli azzurri per Cremona. Uso sapiente di quasi tutta la rosa, valorizzazione dell'estro in un impianto di gioco consolidato: il tecnico Illustrerà le sue riflessioni su come incanalare il dirompente entusiasmo alla vigilia di una partita sulla carta semplice e proprio per questo insidiosa.

Kvaratsckhelia, l'asso di questo inizio di stagione, non nasconde i sogni scudetto e la febbre azzurra invade i social tanto tanto che il club ha comunicato il milione di followers su TikTok. L'atmosfera giusta per cercare l'allungo sulle più vicine rivali Atalanta e Udinese che domani si sfidano al Friuli.

La Salernitana è reduce da due sconfitte. Dopo la notizia del ritiro di Ribery all'Arechi domani alle 15 arriva il Verona terzultimo con due punti in meno dei granata. Uno scontro diretto per la salvezza già delicato.

Maurizio Milan - Amministratore delegato Salernitana

Fondamentali i tre punti insomma. Indisponibili Fazio e Bohinen Davide Nicola alla vigilia ha chiesto ai suoi di recuperare umiltà ed equilibrio e di non sbagliare atteggiamento. Poche parole e molti fatti: "E' stata la settimana in cui abbiamo dialogato di meno con i giocatori" - ha spiegato il tecnico". E sulle voci di un possibile esonero in caso di sconfitta ha detto: "Mi metto e mi mettono sempre in discussione"

Domani in serie B il Benevento, senza uomini chiave come Glik, Veseli, Viviani e Forte, cerca il riscatto a Bolzano contro il SudTirol: Cannavaro ha chiesto ai suoi di non avere paura, vuole centrare il primo successo alla guida dei Sanniti.