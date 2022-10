Napoli in Champions per il primato

Intimorisce Anfield, per la sua leggenda. Uno stadio pieno di fascino, calore e passione. Ma il Napoli non trema. Azzurri in Inghilterra consapevoli di essere ammirati in tutta Europa. La Spalletti band che detta legge ovunque. Ad Anfield come una piramide capovolta. Perché c'è la sensazione che non sia la compagine partenopea a temere il Liverpool, ma viceversa. Anche questo è il bello del calcio, un concentrato di emozionanti varianti sul tema.

Domani nella città dei Beatles in palio il primo posto nel girone A di Champions League, con capitan Di Lorenzo e compagni favoriti sul team di Jurgen Klopp. Entrambe le squadre sono già matematicamente qualificate agli ottavi. Parole lusinghiere quelle del tecnico dei Reds nei confronti del Napoli. "È probabilmente la squadra più in forma in Europa. È incredibile come sta giocando". Un modo anche per caricare il Liverpool, che non attraversa un buon momento e che proverà a vendicare il 4-1 subìto al "Maradona".

Stamani gli azzurri hanno effettuato la rifinitura a Castel Volturno, prima di partire per il Regno Unito. Stasera, alle 19.45, conferenza stampa di Spalletti con Mario Rui. La formazione azzurra dovrebbe più o meno essere la stessa di quella che sabato ha battuto il Sassuolo. Forse ci saranno due o tre cambi, ma non di più. Recuperato Sirigu. Il vice Meret andrà in panchina. Quasi duemila i tifosi napoletani al seguito della squadra. Uno spicchio colorato d'azzurro tra il rosso dell'Anfield.